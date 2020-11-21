Семак рассказал, останется ли капитанская повязка у Ловрена

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с «Ахматом» (2:2) ответил на вопрос, останется ли защитник Деян Ловрен капитаном петербургской команды во всех матчах до конца года.

«Посмотрим. Прошлый матч выиграли, провели хороший матч. Зачем что-то менять?» — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата».

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:2. На 16-й минуте хавбек «Зенита» Далер Кузяев открыл счёт. Затем полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша восстановил равновесие. В начале второго тайма Ловрен забил гол после навеса Сантоса со стандартного положения. На 53-й минуте Бериша вновь сравнял счёт, реализовав пенальти.