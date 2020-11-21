Ловрен: арбитр матча с «Ахматом» назначил пенальти в одну сторону и не назначил в другую

Защитник и капитан «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал итог матча с «Ахматом» (2:2).
«Не могу сказать, что мы удовлетворены исходом, хоть и могли сыграть лучше. В любом случае, мы должны были побеждать. У нас были моменты, но судья принял несколько странных решений, например эпизод с пенальти. Мне кажется, в том моменте арбитр был слишком жесток. Кроме того, сегодня нам не могли помочь многие игроки. Сегодня повреждение получил Караваев. Очень надеюсь, что с ним ничего серьёзного, он очень важен для нас.
«Ахмат» — жёсткая команда. Слышал, что здесь всегда тяжело, но не сказал бы, что здесь какая-то особенная атмосфера. На протяжении всего матча слышал наших болельщиков, а значит, чувствовал себя хорошо.
Мой гол? Просто в нужное время и в нужный момент я оказался в нужном месте. Счастлив, что забил, но расстроен из-за ничьей. Нам нужно постоянно стараться быть лучше.
Эпизод в штрафной «Ахмата», когда мяч попал в руку защитнику? Да, это одно из странных решений судьи, которые я не понял: арбитр назначает пенальти в одну сторону и не назначает в другую. Но это футбол, нужно принять это и двигаться дальше», — приводит слова Ловрена пресс-служба «Зенита».
- 21 ноября 2020
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