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«Астон Вилла» упустила шанс выйти на первое место в АПЛ, проиграв дома «Брайтону»

«Астон Вилла» упустила шанс выйти на первое место в АПЛ, проиграв дома «Брайтону»
Футбол / Англия 0

Завершился матч 9-го тура английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась победой гостей со счётом — 2:1.

На 12-й минуте матча подопечные Грэма Поттера открыли счёт. Нападающий Дэнни Уэлбек на своей половине поля получил передачу от экс-полузащитника «Ливерпуля» Адама Лалланы и, пробежав в одиночестве порядка 60 метров, издевательски перекинул вратаря хозяев Дамиана Мартинеса.

Видео первого гола Уэлбека в составе «Брайтона»:

Сразу после перерыва, на 47-й минуте, хозяева сумели отыграться — вингер Бертран Траоре со штрафного навесил мяч к центру штрафной площади гостей, где защитник Эзри Конса в касание переправил мяч в ворота Мэтью Райана.

Видео гола защитника «Виллы»:

Окончательный счёт был установлен на 56-й минуте, когда гости забили второй мяч в сегодняшнем матче. Немецкий полузащитник гостей Паскаль Гросс отдал передачу на линию штрафной площади хозяев, откуда полузащитник Соломон Марч великолепным ударом отправил мяч в дальнюю девятку ворот Дамиана Мартинеса.

Видео шикарного удара Марча:

Гости доигрывали матч в меньшинстве — на 91-й минуте главный судья Майкл Оливер за вторую жёлтую карточку в матче удалил защитника Тарика Лампти.

Это первая в истории победа «Брайтона» в гостевых матчах с «Виллой».

У «Астон Виллы» по-прежнему 15 очков, команда осталась на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Чайки» (9) — на 16-м месте.

Англия - Премьер-лига. 9-й тур
21 ноября 2020, суббота. 18:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Уэлбек – 12'   1:1 Конса – 47'   1:2 Марч – 56'
Удаления: нет / Лампти – 90+1'
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