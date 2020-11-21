Два удаления, блестящие сейвы Рыжикова и гол Кабелла. Обзор матча «Краснодар» — «Тамбов»

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал «Тамбов». Встреча завершилась победой хозяев с минимальным счётом — 1:0. Матч прошёл в Краснодаре на одноимённом стадионе. Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга.



Единственный гол на 17-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла. На 18-й минуте нападающий «Тамбова» Михаил Костюков отправил мяч в чужие ворота. Судья после просмотра VAR отменил гол из-за офсайда. На 60-й минуте с поля был удалён защитник «Краснодара» Егор Сорокин. Через три минуты судья показал красную карточку защитнику «Тамбова» Вараздату Арояну. Впервые с марта на поле вышел нападающий «Краснодара» Ари.



«Краснодар» набрал 21 очко и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. Тамбов (12) проиграл три матча подряд и остался на 13-м месте.