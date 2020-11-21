«Локомотив» — «Арсенал»: Чорлуку удалили в первом тайме

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука был удалён в концовке первого тайма матча с тульским «Арсеналом». Счёт — 0:0, перерыв.

Первую жёлтую карточку хорват получил за фол на Луке Джорджевиче в метре от штрафной «Локомотива». На третьей минуте добавленного к первому тайму времени Хлусевич прокинул мяч себе на ход, был готов ворваться в штрафную, но получил удар по ногам от Чорлуки — жёлтая карточка стала у капитана «Локомотива» второй.

Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Арсенал».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. В бригаду входят ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).