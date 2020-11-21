«Локомотив» — «Арсенал»: Чорлуку удалили в первом тайме

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука был удалён в концовке первого тайма матча с тульским «Арсеналом». Счёт — 0:0, перерыв.
Первую жёлтую карточку хорват получил за фол на Луке Джорджевиче в метре от штрафной «Локомотива». На третьей минуте добавленного к первому тайму времени Хлусевич прокинул мяч себе на ход, был готов ворваться в штрафную, но получил удар по ногам от Чорлуки — жёлтая карточка стала у капитана «Локомотива» второй.
Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Арсенал».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. В бригаду входят ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).
- 21 ноября 2020
-
20:16
-
20:08
-
20:00
-
19:56
-
19:55
-
19:51
-
19:37
-
19:30
-
19:26
-
19:23
-
19:19
-
19:18
-
19:17
-
19:16
-
19:12
-
19:04
-
19:04
-
19:00
-
18:56
-
18:45
-
18:39
-
18:39
-
18:28
-
18:24
-
18:24
-
18:17
-
18:12
-
18:05
-
18:00
-
17:58
-
17:49
-
17:48
-
17:40
-
17:31
-
17:22