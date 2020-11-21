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«Реал» потерял очки в матче с «Вильярреалом» в 10-м туре Примеры

«Реал» потерял очки в матче с «Вильярреалом» в 10-м туре Примеры
Футбол / Испания 0

Сегодня, 21 ноября, «Вильярреал» принимал мадридский «Реал» в мачте 10-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 1:1.

Гости вышли вперёд уже на 2-й минуте встречи. Даниеэль Карвахаль закрутил мяч в штрафную с левого фланга, и Мариано Диас головой пробил точно в левый угол ворот. На 75-й минуте хозяева заработали пенальти, Саму Чуквезе на скорости ворвался в штрафную и был сбит Тибо Куртуа. Жерар Морено мощно пробил в левый нижний угол, Куртуа угадал направление удара, но не дотянулся до мяча.

Таким образом, «Реал» набрал 17 очков в 9 турах и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вильярреал» (19) — на 2-м месте.

Испания - Примера. 10-й тур
21 ноября 2020, суббота. 18:15 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Диас – 2'   1:1 Морено – 76' (пен)
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