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Три гола, удаление и VAR — в видеообзоре матча «Астон Вилла» — «Брайтон»

Три гола, удаление и VAR — в видеообзоре матча «Астон Вилла» — «Брайтон»
Футбол / Англия 0

Завершился матч 9-го тура английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 12-й минуте матча подопечные Грэма Поттера открыли счёт. Нападающий Дэнни Уэлбек на своей половине поля получил передачу от экс-полузащитника «Ливерпуля» Адама Лалланы и, пробежав в одиночестве порядка 60 метров, издевательски перекинул вратаря хозяев Дамиана Мартинеса.

Видео гола Уэлбека:

Сразу после перерыва, на 47-й минуте, хозяева сумели отыграться — вингер Бертран Траоре со штрафного навесил мяч к центру штрафной площади гостей, где защитник Эзри Конса в касание переправил мяч в ворота Мэтью Райана.

Видео гола Эзри Конса:

Окончательный счёт был установлен на 56-й минуте матча — гости забили второй мяч в сегодняшнем матче. Немецкий полузащитник гостей Паскаль Гросс отдал передачу на линию штрафной площади хозяев, откуда полузащитник Соломон Марч великолепным ударом отправил мяч в дальнюю девятку ворот Дамиана Мартинеса.

Видео шикарного удара Марча:

Гости доигрывали матч в меньшинстве — на 91-й минуте главный судья Майкл Оливер за вторую жёлтую карточку в матче удалил защитника Тарика Лампти.

Видео момента нарушения:

На 93-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота австралийца Мэтью Райана. Однако с помощью VAR Оливер отменил своё решение.

Видео спорного эпизода:

Это первая в истории победа «Брайтона» в гостевых матчах с «Виллой».

У «Астон Виллы» по-прежнему 15 очков, команда осталась на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Чайки» (9) — на 16-м месте.

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