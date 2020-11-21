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Талалаев: у Семёнова ангина. С утра планировали, что он выйдет на поле

Талалаев: у Семёнова ангина. С утра планировали, что он выйдет на поле
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал отсутствие защитника Андрея Семёнова в матче с «Зенитом» (2:2).

«Марат Быстров и Семёнов должны вернуться к матчу с «Локомотивом». У них не такие сложные повреждения и болезни. Длительное время будет отсутствовать только Одисе Роши.

У Семёнова прихватило горло — ангина. Ещё с утра планировалось, что он выйдет на поле. Но поднялась температура, и мы изменили решение, выпустили Анхеля", — сказал Талалаев на пресс-конференции.

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:2.

Петербургский «Зенит» набрал 31 очко в 15 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (24) — на 5-м месте.

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