«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: Сон Хын Мин открыл счёт уже на 5-й минуте

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити». Встреча проходит в Лондоне на домашнем стадионе «шпор». К 7-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев.



На 5-й минуте матча счёт открыли «шпоры» — французский полузащитник Тангай Н'Домбеле, получив мяч в центре поля, выдал прекрасную передачу на корейского нападающего Сон Хын Мина, который, не сближаясь с вратарём «горожан» Эдерсоном, неотразимо пробил из-за пределов штрафной.

Видео раннего гола корейца:

Последняя встреча команд состоялась 2 февраля 2020 года, в матче 25-го тура АПЛ сезона-2019/2020, и завершилась победой «Тоттенхэма» со счётом 2:0.



На данный момент подопечные Жозе Моуринью набрали 17 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Горожане» (12) — на 10-м месте.