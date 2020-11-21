«Спартак» — «Динамо»: Скопинцев вывел гостей вперёд

Сегодня, 21 ноября, проходит матч «Спартак» — «Динамо». Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Матч начался в 19:00 мск.

На 79-й минуте встречи гости вышли вперёд — защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев взял инициативу на себя, сместился к центру, ушёл от Алекса Крала и пальнул в дальний угол — Александр Максименко не дотянулся.

Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Динамо».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В бригаду входят ассистенты Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный рефери — Алексей Матюнин (Москва).