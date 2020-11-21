«Спартак» — «Динамо»: Зобнин сравнял счёт

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин сравнял счёт в матче с «Динамо». Счёт — 1:1, идёт второй тайм.

На 85-й минуте встречи Зобнин добил мяч в сетку после своего же удара, отражённого Антоном Шуниным.

Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Динамо».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В бригаду входят ассистенты Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный рефери — Алексей Матюнин (Москва).