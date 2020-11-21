Александр Соболев находится в Риме и, вероятнее всего, будет прооперирован

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев находится в Риме и, скорее всего, будет прооперирован в связи с травмой колена.

«Соболев прилетел в Рим. Наши рекомендации — оперативное лечение. Скорее всего, будет операция», — передаёт слова директора департамента по связям с общественностью Антона Фетисова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Ранее сообщалось, что Соболев не помог сборной России в матче заключительного, 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5) из-за проблем со здоровьем. На позиции центрального нападающего в матче с Сербией вышел Антон Заболотный из «Сочи». Форвард нанёс несколько ударов по воротам, но так и не сумел забить.

«Спартак» принимал «Динамо» в матче 15-го тура РПЛ. Команды сыграли вничью 1:1.