Александр Соболев находится в Риме и, вероятнее всего, будет прооперирован
Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев находится в Риме и, скорее всего, будет прооперирован в связи с травмой колена.
«Соболев прилетел в Рим. Наши рекомендации — оперативное лечение. Скорее всего, будет операция», — передаёт слова директора департамента по связям с общественностью Антона Фетисова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Ранее сообщалось, что Соболев не помог сборной России в матче заключительного, 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5) из-за проблем со здоровьем. На позиции центрального нападающего в матче с Сербией вышел Антон Заболотный из «Сочи». Форвард нанёс несколько ударов по воротам, но так и не сумел забить.
«Спартак» принимал «Динамо» в матче 15-го тура РПЛ. Команды сыграли вничью 1:1.
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