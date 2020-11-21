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«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче 15-го тура РПЛ

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче 15-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» принимал «Динамо» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

Счёт был открыт лишь на 79-й минуте матча. Защитник гостей Дмитрий Скопинцев взял инициативу на себя, сместился к центру, ушёл от Алекса Крала и пальнул в дальний угол — Александр Максименко не дотянулся. Хозяева сравняли счёт спустя шесть минут, блестяще сыграл Роман Зобнин. Хавбек сыграл на подборе возле штрафной, ушёл от двух соперников и пробил — Антон Шунин среагировал, но Зобнин со второй попытки вогнал мяч в сетку.

«Спартак» набрал 29 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (27) — на четвёртом месте.

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
21 ноября 2020, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Скопинцев – 79'   1:1 Зобнин – 85'
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