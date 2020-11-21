«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: судья отменил гол гостей после просмотра VAR

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити». Встреча проходит в Лондоне на домашнем стадионе «шпор». К 34-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев.



На 27-й минуте защитник гостей Эмерик Лапорт с передачи нападающего Габриэла Жезуса забил гол в ворота хозяев. Однако судья после просмотра эпизода в видеоповторе отменил взятие ворот, заметив касание мяча рукой у бразильского форварда «Сити».

Видео момента с игрой рукой в атаке

Счёт в матче был открыт на 5-й минуте — свой девятый гол в нынешнем сезоне АПЛ забил нападающий «шпор» Сон Хын Мин.



Последняя встреча команд состоялась 2 февраля 2020 года, в матче 25-го тура АПЛ сезона-2019/2020, и завершилась победой «Тоттенхэма» со счётом 2:0.



На данный момент подопечные Жозе Моуринью набрали 17 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Горожане» (12) — на 10-м месте.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию встречи.