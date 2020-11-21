Степашин: могли взять три очка. Тем более кто нам гол забил? Динамовец, Зобнин

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился своим мнением о матче со «Спартаком» (1:1).
«Счёт по игре, я считаю. Могли взять три очка. Тем более нам гол кто забил? Динамовец, Зобнин. Первый тайм понравился. Большие ли перспективы у Шварца? Всё зависит от «Динамо», — передаёт слова Степашина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
«Спартак» принимал «Динамо» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.
Счёт в этой встрече был открыт лишь на 79-й минуте — защитник гостей Дмитрий Скопинцев взял инициативу на себя, сместился к центру, ушёл от Алекса Крала и пальнул в дальний угол — Александр Максименко не дотянулся. Хозяева сравняли счёт спустя шесть минут — Роман Зобнин сыграл на подборе возле штрафной, ушёл от двух соперников и пробил — Антон Шунин среагировал, но Зобнин со второй попытки вогнал мяч в сетку.
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