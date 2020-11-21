Парфёнов: обидно терять очки. Кроме эпизода с пенальти, у «Локомотива» моментов не было

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал результат матча с «Локомотивом» (0:1).



«Разные отрезки команды провели в равных составах, была обоюдоострая игра. Мы ехали к команде, которая ставит большие задачи и долго не побеждала. Ребята выполняли то, что мы просили. Когда соперник остался в меньшинстве, мы внесли изменения, «Локо» тоже перестроился. Мы стали больше контролировать мяч, обострять, бить. Обидно терять очки, потому что это действительно потеря. Кроме эпизода с пенальти, больше ничего особо не было», — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.