Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Парфёнов: обидно терять очки. Кроме эпизода с пенальти, у «Локомотива» моментов не было

Парфёнов: обидно терять очки. Кроме эпизода с пенальти, у «Локомотива» моментов не было
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал результат матча с «Локомотивом» (0:1).

«Разные отрезки команды провели в равных составах, была обоюдоострая игра. Мы ехали к команде, которая ставит большие задачи и долго не побеждала. Ребята выполняли то, что мы просили. Когда соперник остался в меньшинстве, мы внесли изменения, «Локо» тоже перестроился. Мы стали больше контролировать мяч, обострять, бить. Обидно терять очки, потому что это действительно потеря. Кроме эпизода с пенальти, больше ничего особо не было», — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020