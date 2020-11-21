Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сон Хын Мин стал единоличным лидером гонки бомбардиров АПЛ

Сон Хын Мин стал единоличным лидером гонки бомбардиров АПЛ
Футбол / Англия 0

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин забил свой очередной гол в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги — голевой удар в ворота «Манчестер Сити» в матче 9-го тура АПЛ.

28-летний игрок сборной Южной Кореи забил 9 голов в 9 матчах чемпионата Англии в этом сезоне и теперь единолично лидирует в гонке бомбардиров английской Премьер-лиги.

На счету нападающего „Эвертона“ Доминика Кэлверта-Льюина, атакующего футболиста „Ливерпуля“ Мохамеда Салаха и форварда „Лестер Сити“ Джейми Варди по 8 голов. Их командам ещё предстоит сыграть в 9-м туре АПЛ.

В прошлом сезоне на счету Сон Хын Мина 11 голов в 30 матчах чемпионата Англии.

После первого тайма в матче „Тоттенхэм“ — »Манчестер Сити" счёт 1:0 в пользу лондонцев. На данный момент подопечные Жозе Моуринью набрали 17 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Горожане» (12) — на 10-м месте.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию встречи.

Видео гола южнокорейца в матче с «Ман Сити»:

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020