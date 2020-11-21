Николич: понравилось, что у «Арсенала» моментов не было. «Локомотив» заслужил три очка

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвёл итоги матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:0).
«Хочу поздравить команду с победой. Игроков, болельщиков и остальных тоже. Сегодня 18 лет после первого чемпионства. Важная победа, показали характер, выиграли в меньшинстве – это самое важное. Понравилось, что перед нашими воротами моментов не было, мы заслужили три очка. Впереди семь трудных матчей, но мы будем идти от игры к игре. Сейчас думаем об «Атлетико», потом будем думать об «Ахмате» и так далее.
Почему сыграл Чорлука, а не Лысцов? После игры всегда легко сделать умный комментарий, но Ведран – наш капитан, очень важный игрок. Когда он на поле, команда чувствует себя иначе.
Я критиковал игроков за отсутствие характера? Это неправда. Я помню свои слова. Я не говорил про характер команды после матча с «Динамо», можете посмотреть видео. Я говорил о концентрации и дисциплине. Когда их нет, начинаются ошибки. А про характер не было ни слова. Очевидно было и сегодня, что у нас есть характер", — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.
- 21 ноября 2020
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