Овечкин: конечно, «Динамо» поборется за чемпионство. Всё будет шикарно

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо» (1:1).
«Игра понравилась, а результат нет. Должны были выигрывать. Обидно, но ничего не сделаешь. Поборется ли «Динамо» за чемпионство? Конечно, всё будет шикарно. Сыграю ли я за футбольное «Динамо»? Всё будет нормально. Когда? Подготовимся», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
«Спартак» принимал «Динамо» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.
Счёт в этой встрече был открыт лишь на 79-й минуте. защитник гостей Дмитрий Скопинцев взял инициативу на себя, сместился к центру, ушёл от Алекса Крала и пальнул в дальний угол — Александр Максименко не дотянулся. Хозяева сравняли счёт спустя шесть минут, блестяще сыграл Роман Зобнин. Хавбек сыграл на подборе возле штрафной, ушёл от двух соперников и пробил — Антон Шунин среагировал, но Зобнин со второй попытки вогнал мяч в сетку.
- 21 ноября 2020
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