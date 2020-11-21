Николич ответил на вопрос, соответствует ли Камано уровню «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом» (1:0) ответил на вопрос, соответствует ли нападающий Франсуа Камано уровню команды.

«Да, соответствует. Что касается его выхода в концовке, то мы привыкли, что можно играть в меньшинстве, но это ненормально. Во втором тайме команда работала очень хорошо, зачем что-то менять?» — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

В 2014 году Франсуа перешёл в «Бастию», в составе которой провёл 50 матчей и забил восемь голов. Летом 2016-го Камано стал игроком «Бордо». Всего за «Бордо» он провёл 139 матчей, забил 30 мячей и отдал 14 голевых передач.



В 2013 году в возрасте 17 лет Камано дебютировал за сборную Гвинеи в отборочной встрече чемпионата африканских наций — 2014 со сборной Мали.