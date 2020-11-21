Тедеско: техника Кокорина заслуживает похвалы. С «Динамо» он сыграл хорошо

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 15-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1) прокомментировал игру форварда Александра Кокорина, а также рассказал об изменении хода игры во втором тайме.

«Кокорин сыграл хорошо, тем более Соболева не будет в ближайших матчах. В пяти или шести последних встречах он не играл, четыре следующих матча он тоже пропустит, и это грустно. Он играл матчи, но не полностью, это потеря. Техника Кокорина заслуживает похвалы.

«Спартаку» не хватает чистой десятки? Сколько их нужно? Есть Бакаев, Кокорин, Урунов, Маркитесов. Нужен командный баланс, нельзя купить шесть игроков, чтобы один играл, а пятеро сидели недовольными на скамейке.

В перерыве сделали несколько изменений, но то, что было в раздевалке, там и останется. Первый тайм был неплохим, но нам не хватало последнего решения, на 24-й Джордан мог здорово пробить. Во втором тайме было больше контроля игры, но прессинг «Динамо» был очень энергозатратным. Можно было ждать, что у них закончатся силы. Будет неправдой сказать, что я такой замечательный и изменил всю игру. Просто батарейки у «Динамо» подсели», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.