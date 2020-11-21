«Аталанта» сыграла вничью со «Специей», Миранчука выпустили на 84-й минуте
В матче 8-го тура итальянской Серии А «Аталанта» поделила очки со «Специей». Встреча проходила на стадионе «Ороджель — Дино Мануцци» в Чезене и завершилась со счётом 0:0.
На 59-й минуте защитник бергамской команды Робин Гозенс забил гол, однако после видеопросмотра арбитр его отменил. Российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука выпустили на поле на 84-й минуте, он заменил словенского хавбека Йосипа Иличича.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано. Ему помогали ассистенты Марко Скатральи и Микеле Гросси. Резервный судья — Даниэле Амабиле.
«Аталанта» набрала 14 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице Серии А. «Специя» (9) занимает 12-е место в таблице лиги.
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