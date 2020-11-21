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«Аталанта» сыграла вничью со «Специей», Миранчука выпустили на 84-й минуте

«Аталанта» сыграла вничью со «Специей», Миранчука выпустили на 84-й минуте
Футбол / Италия 0

В матче 8-го тура итальянской Серии А «Аталанта» поделила очки со «Специей». Встреча проходила на стадионе «Ороджель — Дино Мануцци» в Чезене и завершилась со счётом 0:0.

На 59-й минуте защитник бергамской команды Робин Гозенс забил гол, однако после видеопросмотра арбитр его отменил. Российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука выпустили на поле на 84-й минуте, он заменил словенского хавбека Йосипа Иличича.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано. Ему помогали ассистенты Марко Скатральи и Микеле Гросси. Резервный судья — Даниэле Амабиле.

«Аталанта» набрала 14 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице Серии А. «Специя» (9) занимает 12-е место в таблице лиги.

Италия - Серия А. 8-й тур
21 ноября 2020, суббота. 20:00 МСК
Специя
Специя
Окончен
0 : 0
Аталанта
Бергамо
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