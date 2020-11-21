Ло Чельсо своим первым касанием в матче удваивает преимущество «Тоттенхэма». Видео

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити». Встреча проходит в Лондоне на домашнем стадионе «шпор». К 67-й минуте счёт 2:0 в пользу хозяев.
На 65-й минуте матча «шпоры» удвоили своё преимущество — нападающий Гарри Кейн выкатил мяч на полузащитника Джованни Ло Чельсо, который своим первым касанием в матче второй раз огорчил вратаря «Сити» Эдерсона.
Видео гола аргентинского полузащитника «Тоттенхэма»
Счёт в матче был открыт на 5-й минуте — свой девятый гол в нынешнем сезоне АПЛ забил нападающий «шпор» Сон Хын Мин.
Последняя встреча команд состоялась 2 февраля 2020 года, в матче 25-го тура АПЛ сезона-2019/2020, и завершилась победой «Тоттенхэма» со счётом 2:0.
На данный момент подопечные Жозе Моуринью набрали 17 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Горожане» (12) — на 10-м месте.
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