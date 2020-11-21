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Шикарный гол Кузяева и «паненка» Бериши — в видеообзоре матча «Ахмат» — «Зенит»

Шикарный гол Кузяева и «паненка» Бериши — в видеообзоре матча «Ахмат» — «Зенит»
Футбол / РПЛ 0

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:2.

На 16-й минуте счёт открыл хавбек «Зенита» Далер Кузяев. Дуглас Сантос заметил брешь в центре обороны «Ахмата», своевременный пас на Кузяева привёл к удару с левой из пределов штрафной, и мяч залетел под перекладину ворот. Затем полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша восстановил равновесие — Полярус внешней вырезал передачу на дальний угол вратарской, куда влетел Бериша и в падении, с лёта, переправил мяч в ворота.

В начале второго тайма гол забил Деян Ловрен после навеса Сантоса со стандартного положения. На 53-й минуте Бериша вновь сравнял счёт, реализовав пенальти. В концовке встречи был удалён Ярослав Ракицкий, получивший вторую жёлтую карточку.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). В бригаду входили ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери — Лаша Верулидзе (Владикавказ).

Петербургский «Зенит» в 15 матчах набрал 31 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (24) — на 5-м месте.

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