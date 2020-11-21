«Сначала думайте, а потом спрашивайте». Тедеско жёстко раскритиковал вопрос журналиста

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 15-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1) ярко высказался о подготовке команды к московскому дерби, отвечая на вопрос, как его выезд из страны повлиял на ход тренировок.

«Меня не было шесть дней? Смотрите: объясняю вам, журналистам, потому что вы всегда смотрите на данные и потом имеете много вопросов. Вообще, я не должен ничего рассказывать, потому что мы знаем, что делаем, и сегодня вы видели, у какой из команд было больше мощи.

У Маслова есть проблемы с четырёхглавой мышцей. Он просил тренера молодёжной сборной России не выпускать его в товарищеских матчах. Но наставник упросил его сыграть один раз. Он сыграл. Во втором матче его попросили сыграть первый тайм, Маслов согласился и провёл 70 минут. Джикия сыграл три полных матча в национальной команде. Джордан играл за сборную, Крал сыграл полностью все матчи. Про Соболева вы знаете.

У нас много игроков, которые выступают за свои страны. В этот период их с нами нет. В расположении клуба есть 10–12 футболистов. Молодые игроки выступают за «Спартак-2» и получают практику там. Плюс футболисты, которые не вызываются в сборные. Они выполняют свои тренировки дома. Мозес, например, провёл шикарную работу, играл сегодня 90 минут.

И как вы можете говорить, что футболисты отдыхают 6–7 дней? Это ненормально. Вы знаете, каково это — играть с апреля без всякого перерыва? Летом не было отдыха. Мы сейчас говорим о 5–6 днях отдыха для оставшихся 5–6 игроков. И то они работают дома. А вы задаёте такие вопросы. Вы должны были спросить меня: «Тедеско, как вам удалось к матчу подвести команду в такой форме?». Простите, но вы задаёте неуважительные вопросы. Сначала думайте, а потом спрашивайте», — сказал Тедеско на пресс-конференции.