«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» и возглавил турнирную таблицу АПЛ

Завершился матч 9-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити». Игра проходила в Лондоне на домашнем стадионе «шпор» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



Счёт в матче был открыт на 5-й минуте — французский полузащитник Тангай Н'Домбеле, получив мяч в центре поля, выдал прекрасную передачу на южнокорейского нападающего Сон Хын Мина, который, не сближаясь с вратарём «горожан» Эдерсоном, неотразимо пробил из-за пределов штрафной.

Видео гола Сон Хын Мина

На 65-й минуте матча «шпоры» удвоили своё преимущество — нападающий Гарри Кейн выкатил мяч на полузащитника Джованни Ло Чельсо, который своим первым касанием в матче забил гол.

Видео результативного удара Ло Чельсо

После этого матча «Тоттенхэм» набрал 20 очков и стал лидером турнирной таблицы АПЛ. «Горожане» (12) — на 10-м месте.