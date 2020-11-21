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Тедеско отреагировал на попадание в тройку самых перспективных тренеров мира по версии AS

Тедеско отреагировал на попадание в тройку самых перспективных тренеров мира по версии AS
Футбол / РПЛ 0

Издание AS представило список самых перспективных тренеров мира. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оказался в нём на третьем месте. Наставник красно-белых прокомментировал этот факт после матча 15-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

«Попадание в десятку самых перспективных тренеров? Мне сообщили об этом, но для меня это не так важно», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Полностью список самых перспективных тренеров мира выглядит следующим образом:

1. Юлиан Нагельсман, «Лейпциг»
2. Рубен Аморим, «Спортинг»
3. Доменико Тедеско, «Спартак»
4. Микель Артета, «Арсенал»
5. Диего Мартинес, «Гранада»
6. Жюльен Стефан, «Ренн
7. Роберто де Дзерби, «Сассуоло»
8. Дженнаро Гаттузо, «Наполи»
9. Марко Розе, «Боруссия М»
10. Симоне Индзаги, «Лацио»

Мостовой – о третьем месте Тедеско в рейтинге перспективных тренеров: необъективно как-то
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