Видеообзор уверенной победы «Тоттенхэма» в матче с «Манчестер Сити»

Сегодня, 21 ноября, состоялся матч 9-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити». Игра проходила в Лондоне на домашнем стадионе «шпор» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



В этом матче случился быстрый гол — на 5-й минуте французский полузащитник Тангай Н'Домбеле, получив мяч в центре поля, выдал прекрасную передачу на южнокорейского нападающего Сон Хын Мина, который, не сближаясь с вратарём «горожан» Эдерсоном, неотразимо пробил из-за пределов штрафной.

Видео гола южнокореца

Далее «шпоры» ожидаемо отдали инициативу сопернику, стараясь играть на контратаках. Однако это приводило и к опасным моментам у ворот Уго Льориса.

Видео невероятного невезения гостей

На 27-й минуте защитник гостей Эмерик Лапорт с передачи нападающего Габриэла Жезуса забил гол в ворота хозяев. Однако судья после просмотра эпизода в видеоповторе отменил взятие ворот, заметив касание мяча рукой у бразильского форварда «Сити».

Видео момента с игрой рукой в атаке

На 65-й минуте матча «шпоры» удвоили своё преимущество — нападающий Гарри Кейн выкатил мяч на полузащитника Джованни Ло Чельсо, который своим первым касанием в матче забил гол.

Видео гола Ло Чельсо

После этого матча «Тоттенхэм» набрал 20 очков и стал лидером турнирной таблицы АПЛ. «Горожане» (12) — на 10-м месте.