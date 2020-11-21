Кейн: в матче с «Сити» все игроки «Тоттенхэма» работали как проклятые

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:0)



«Это был фантастический матч. Мы знали, что это будет тяжёлая игра. „Манчестер Сити“ — отличная команда, но мы очень хорошо использовали те немногие моменты, когда мяч был у нас. У нас был план игры, который предполагал насыщенную оборону в середине поля. Я думаю, что сегодня все игроки „Тоттенхэма“ работали как проклятые.



Сейчас такой сезон, когда ты должен сделать всё, чтобы победить. Игры идут постоянно, одна за одной. Это будет год взлетов и падений — мы это уже видели. Часть моей работы состоит в том, чтобы упорно работать на команду, стелиться в подкаты и, конечно же, забивать голы.



Мы будем наслаждаться этой победой, но это продлится не долго. Мы знаем, что нам предстоит долгий путь”, — приводит слова Кейна Sky Sports.



После этого матча «Тоттенхэм» набрал 20 очков и стал лидером турнирной таблицы АПЛ. «Горожане» (12) — на 10-м месте.

Видеообзор уверенной победы «Тоттенхэма» в матче с «Манчестер Сити»