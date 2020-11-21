Кирилл Новиков: гол «Динамо» не вытекал из логики игры

Бывший тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал ничью в матче бело-голубых и «Спартака» (1:1).
«Во втором тайме «Спартак» перехватил инициативу, гол «Динамо» не вытекал из логики игры. Но прошла контратака, и Скопинцев реализовал свою возможность. Зобнин вёл игру «Спартака», он единственный, кого можно выделить в плане контроля и обострения, он мог отличиться не раз», — цитирует Новикова «Матч ТВ».
«Спартак» принимал «Динамо» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. Счёт был открыт лишь на 79-й минуте матча. Защитник гостей Дмитрий Скопинцев взял инициативу на себя, сместился к центру, ушёл от Алекса Крала и пальнул в дальний угол — Александр Максименко не дотянулся. Хозяева сравняли счёт спустя шесть минут. Роман Зобнин сыграл на подборе возле штрафной, ушёл от двух соперников и пробил — Антон Шунин среагировал, но Зобнин со второй попытки вогнал мяч в сетку.
- 21 ноября 2020
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