Гвардиола: у нас было больше опасных моментов, но мы проиграли

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в матче 9-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (0:2).



«Для нас всё могло быть и лучше. Мы играли так же, как и весь нынешний сезон. В моменте с первым голом не очень хорошо сыграла оборона. После забитого мяча „Тоттенхэм“ стал защищаться очень глубоко — они оборонялись шестью футболистами и это было сложным препятствием для нас.



У нас были свои моменты, но мы не смогли забить. „Шпоры“ создали два или три момента в своих контратаках и в итоге выиграли игру.



Мы знали ещё до игры, что нельзя пропускать первыми. У нас было больше опасных моментов, но мы проиграли. Команды Моуринью пользуются такими ситуациями. Когда ты совершаешь ошибку, они наказывают тебя контратакой», — приводит слова Гвардиолы BBC.



После этого матча «Тоттенхэм» набрал 20 очков и стал лидером турнирной таблицы АПЛ. «Горожане» (12) — на 10-м месте.

Видеообзор уверенной победы «Тоттенхэма» в матче с «Манчестер Сити»