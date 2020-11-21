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Гвардиола: у нас было больше опасных моментов, но мы проиграли

Гвардиола: у нас было больше опасных моментов, но мы проиграли
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в матче 9-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (0:2).

«Для нас всё могло быть и лучше. Мы играли так же, как и весь нынешний сезон. В моменте с первым голом не очень хорошо сыграла оборона. После забитого мяча „Тоттенхэм“ стал защищаться очень глубоко — они оборонялись шестью футболистами и это было сложным препятствием для нас.

У нас были свои моменты, но мы не смогли забить. „Шпоры“ создали два или три момента в своих контратаках и в итоге выиграли игру.

Мы знали ещё до игры, что нельзя пропускать первыми. У нас было больше опасных моментов, но мы проиграли. Команды Моуринью пользуются такими ситуациями. Когда ты совершаешь ошибку, они наказывают тебя контратакой», — приводит слова Гвардиолы BBC.

После этого матча «Тоттенхэм» набрал 20 очков и стал лидером турнирной таблицы АПЛ. «Горожане» (12) — на 10-м месте.

Видеообзор уверенной победы «Тоттенхэма» в матче с «Манчестер Сити»
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