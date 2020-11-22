Зе Луиш влетел в ворота соперника и носил Миранчука на руках. Лучшие фото победы «Локо»
21 ноября в Москве на поле стадиона «РЖД Арена» «Локомотив» одержал победу в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». Встреча завершилась со счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник красно-зелёных Антон Миранчук, реализовав пенальти на 72-й минуте матча.
Команда Марко Николича доигрывала матч вдесятером из-за удаления защитника «Локо» Ведрана Чорулки.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. В бригаду входили ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).
Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Арсенал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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