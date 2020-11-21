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Моуринью: болельщики не должны ожидать, что в этом году мы будем бороться за титул

Моуринью: болельщики не должны ожидать, что в этом году мы будем бороться за титул
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:0).

«Хорошо находиться на первом месте в турнирной таблице, но, возможно, завтра мы будем уже вторыми. Честно говоря, это не будет проблемой для меня — я просто доволен изменениями в нашей игре.

Болельщики не должны ожидать, что после одного сезона мы будем бороться за титул. Мы не боремся за титул, а просто стараемся побеждать в каждом матче. Но мы будем проигрывать матчи, а также будем играть вничью.

Но ужин сегодня будет приятным и спокойным. Я буду наблюдать за матчем „Атлетико Мадрид“ — »Барселона", а после усну как ангел.

Повторюсь, нет проблем, если «Лестер» выиграет завтра и мы снова будем вторыми", — цитирует португальца BBC.

После сегодняшнего матча «Тоттенхэм» набрал 20 очков и стал лидером турнирной таблицы АПЛ. «Горожане» (12) — на 10-м месте.

Видеообзор уверенной победы «Тоттенхэма» в матче с «Манчестер Сити»
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