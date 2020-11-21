Шикарный проход Зобнина и дальний выстрел Скопинцева. Обзор матча «Спартак» — «Динамо»
«Спартак» принимал «Динамо» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.
Счёт был открыт лишь на 79-й минуте матча. Защитник гостей Дмитрий Скопинцев взял инициативу на себя, сместился к центру, ушёл от Алекса Крала и пальнул в дальний угол — Александр Максименко не дотянулся. Хозяева сравняли счёт спустя шесть минут, блестяще сыграл Роман Зобнин. Хавбек сыграл на подборе возле штрафной, ушёл от двух соперников и пробил — Антон Шунин среагировал, но Зобнин со второй попытки вогнал мяч в сетку.
«Спартак» набрал 29 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (27) — на четвёртом месте.
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