Кобелев: у «Спартака» однобокая игра правым флангом. Напоминает гадание на кофейной гуще

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился своим мнением о матче 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).
«Мне кажется, результат закономерен. В первом тайме небольшое преимущество имело «Динамо», во втором — «Спартак». У соперников было по два-три момента. Мне нравится, что в «Динамо» доверяют молодым игрокам. Это первое. Второе — «Динамо» старается играть интенсивно, пытается прессинговать на чужой половине поля, видна направленность на атаку. Это вселяет определённый оптимизм и совпадает с тенденциями европейского футбола. К сожалению, пока не всё гладко в концовке. Но будем надеяться, что и это придёт. Прогресс чувствуется.
Мне кажется, у «Спартака» однобокая игра правым флангом без каких-либо комбинаций. Всё это напоминает гадание на кофейной гуще. Конечно, «Спартак» действует компактно, старается играть быстро, интенсивно, но по большому счёту особого ума и идеи не прослеживается», — цитирует Кобелева РБК.
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