Крал — о ничьей с «Динамо»: пятый сложный матч за 14 дней. Надо зарядить батареи

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал поделился эмоциями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:1).

«Пятый сложный матч за 14 дней. Теперь надо зарядить батареи и сосредоточиться на следующей встрече», — написал Крал в своём «твиттере».

Счёт был открыт лишь на 79-й минуте матча. Защитник гостей Дмитрий Скопинцев взял инициативу на себя, сместился к центру, ушёл от Алекса Крала и пальнул в дальний угол — Александр Максименко не дотянулся. Хозяева сравняли счёт спустя шесть минут — блестяще сыграл Роман Зобнин. Хавбек сыграл на подборе возле штрафной, ушёл от двух соперников и пробил — Антон Шунин среагировал, но Зобнин со второй попытки вогнал мяч в сетку.

«Спартак» набрал 29 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (27) — на четвёртом месте.