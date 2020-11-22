Криштиану Роналду рассматривает возможность возвращения в «Реал»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассматривает возможность возвращения в мадридский «Реал», за который выступал с 2009 по 2018 год, сообщает Marca.
По информации источника, отправной точкой стало его присутствие на «Сантьяго Бернабеу» 1 марта на «эль-класико». В тот день он разговаривал с президентом «сливочных» Флорентино Пересом. Сообщалось, что «Ювентус» планирует разгрузить зарплатную ведомость на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса. Однако «Королевский клуб» не рассматривает возвращение 35-летнего португальца. Высокая зарплата, которую он получает, является главным препятствием.
В нынешнем сезоне Серии А Роналду принял участие в пяти матчах, забил восемь голов и отдал одну голевую передачу.
Роналду обошёл Хави по количеству побед за сборную
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