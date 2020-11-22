Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Криштиану Роналду рассматривает возможность возвращения в «Реал»

Криштиану Роналду рассматривает возможность возвращения в «Реал»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассматривает возможность возвращения в мадридский «Реал», за который выступал с 2009 по 2018 год, сообщает Marca.

По информации источника, отправной точкой стало его присутствие на «Сантьяго Бернабеу» 1 марта на «эль-класико». В тот день он разговаривал с президентом «сливочных» Флорентино Пересом. Сообщалось, что «Ювентус» планирует разгрузить зарплатную ведомость на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса. Однако «Королевский клуб» не рассматривает возвращение 35-летнего португальца. Высокая зарплата, которую он получает, является главным препятствием.

В нынешнем сезоне Серии А Роналду принял участие в пяти матчах, забил восемь голов и отдал одну голевую передачу.

Роналду обошёл Хави по количеству побед за сборную
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020