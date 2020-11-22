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«Барселона» проиграла «Атлетико» и занимает 10-е место в таблице Примеры

«Барселона» проиграла «Атлетико» и занимает 10-е место в таблице Примеры
Футбол / Испания 0

Состоялся матч 10-го тура испанской Примеры «Атлетико» — «Барселона». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече был забит в компенсированное к первому тайму время. После длинной передачи из глубины поля Марк-Андре тер Штеген неосмотрительно вышел из своей штрафной и пропустил мяч мимо себя, после чего Янник Карраско точно пробил по пустым воротам с 30 метров.

«Атлетико» набрал в восьми турах чемпионата Испании 20 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» (11) — на десятом месте. Лидером розыгрыша является «Реал Сосьедад» (20). В тройку лидеров входит «Вильярреал» (19). Действующим чемпионом является мадридский «Реал».

Испания - Примера. 10-й тур
21 ноября 2020, суббота. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Карраско – 45+3'
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