Гол Фернандеша с пенальти принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Вест Бромвичем»
В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» переиграл «Вест Бромвич Альбион». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 1:0.
На 53-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата получил передачу на левом краю чужой штрафной и при попытке навесить в центр угодил в руку Ферлонга. Судья назначил 11-метровый. Хавбек манкунианцев Бруну Фернандеш пробил с «точки» низом слишком слабо, и Джонстон в прыжке спас свою команду. Однако арбитр потребовал перебить пенальти, и Фернандеш со второй попытки пробил точно в верхний угол ворот.
«Манчестер Юнайтед» набрал 13 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич» (3) располагается на 18-м месте.
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