Пике травмировался в матче с «Атлетико» и покинул поле в слезах

Защитник «Барселоны» Жерар Пике получил повреждение в матче 10-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» (0:1). В середине второго тайма на ногу Пике упал Анхель Корреа.

Пике смог уйти с поля только с помощью врачей, при этом защитник хромал. Поле Пике покидал в слезах. Вместо него на 62-й минуте на поле вышел Сержиньо Дест.

Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

«Атлетико» набрал 20 очков в восьми турах чемпионата Испании и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» (11) — на десятом месте. Лидером розыгрыша является «Реал Сосьедад» (20). В тройку лидеров входит «Вильярреал» (19). Действующим чемпионом является мадридский «Реал».