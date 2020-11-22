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Пике травмировался в матче с «Атлетико» и покинул поле в слезах

Пике травмировался в матче с «Атлетико» и покинул поле в слезах
Футбол / Испания 0

Защитник «Барселоны» Жерар Пике получил повреждение в матче 10-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» (0:1). В середине второго тайма на ногу Пике упал Анхель Корреа.

Пике смог уйти с поля только с помощью врачей, при этом защитник хромал. Поле Пике покидал в слезах. Вместо него на 62-й минуте на поле вышел Сержиньо Дест.

Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

«Атлетико» набрал 20 очков в восьми турах чемпионата Испании и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» (11) — на десятом месте. Лидером розыгрыша является «Реал Сосьедад» (20). В тройку лидеров входит «Вильярреал» (19). Действующим чемпионом является мадридский «Реал».

«Барселона» проиграла «Атлетико» и занимает 10-е место в таблице Примеры
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