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Кейн: быть на вершине таблицы — это хорошо, но главное — остаться там в мае

Кейн: быть на вершине таблицы — это хорошо, но главное — остаться там в мае
Футбол / Англия 0

Форвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал победу своей команды над «Манчестер Сити» (2:0) в матче девятого тура чемпионата Англии. После этой победы «шпоры» занимают первое место в турнирной таблице АПЛ.

«Очень приятно занимать первую строчку в турнирной таблице АПЛ. Будет ещё лучше, если мы не слезем с неё к концу мая. Мы знаем, что впереди долгий путь, но если ты выходишь на первое место, это доказывает, что ты все делаешь правильно.

Нам нужно продолжать играть уверенно и в тех матчах, которые нас ожидают. Мы знали, что «Манчестер Сити» будет больше владеть мячом, но в то же время прекрасно понимали, что шанс забить гол обязательно предоставится», — приводит слова Кейна ВВС.

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