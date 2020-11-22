Рональд Куман после поражения от «Атлетико»: в неудачах всегда виноват тренер

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал поражение своей команды в матче десятого тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» (0:1).

«Когда что-то идёт не так, всегда виноват тренер. Мы работаем всей командой, но нам нужно становиться лучше с каждым днём. Травмы Жерара Пике и Серхи Роберто? Безусловно, я волнуюсь, но мы пока ничего не знаем. Контролируя мяч на второй добавленной минуте первого тайма, нельзя пропускать гол.Такого просто не должно быть», — приводит слова Кумана Marca.

«Атлетико» набрал в восьми турах чемпионата Испании 20 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» (11) — на десятом месте. Лидером розыгрыша является «Реал Сосьедад» (20). В тройку лидеров входит «Вильярреал» (19). Действующим чемпионом является мадридский «Реал».