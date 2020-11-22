Трудовая победа «Манчестер Юнайтед» над аутсайдером АПЛ в видеообзоре матча 9-го тура

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» переиграл «Вест Бромвич Альбион». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 1:0.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич».

Победный гол в этой встрече с пенальти на 53-й минуте забил Бруну Фернандеш. Сначала он пробил с «точки» низом слишком слабо, и Джонстон в прыжке спас свою команду. Однако арбитр потребовал перебить пенальти, и Фернандеш со второй попытки пробил точно в верхний угол ворот.

«Манчестер Юнайтед» набрал 13 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич» (3) располагается на 18-м месте. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Саутгемптоном», а «Вест Бромич» — с «Шеффилдом».