«Барселона» выступила с заявлением о травме Пике. Ранее игрок покинул поле в слезах

«Барселона» рассказала о травмах Жерара Пике и Серхи Роберто в матче 10-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» (0:1). В середине второго тайма на ногу Пике упал Анхель Корреа. Пике смог уйти с поля только с помощью врачей, при этом он хромал. Поле Пике покидал в слезах. Вместо него на 62-й минуте на поле вышел Сержиньо Дест.

«Жерар Пике растянул правое колено. Центральный защитник «Барсы» ожидает дополнительных тестов, чтобы определить степень травмы после столкновения с нападающим «Атлетико» Корреа, вынудившим его покинуть поле. Серхи Роберто получил травму правого бедра и ожидает проведения дополнительных тестов, чтобы установить степень травмы», — говорится в заявлении на официальном сайте «Барселоны».

«Атлетико» набрал 20 очков в восьми турах чемпионата Испании и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» (11) — на 10-м месте.