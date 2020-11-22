Пирло дал совет Роналду после его дубля в матче с «Кальяри»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу команды в матче 8-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (2:0), а также дал совет Криштиану Роналду, который оформил дубль в этой встрече.
«Мы очень хорошо контролировали игру, особенно в первом тайме, поэтому нам нужна была такая игра, чтобы повысить уверенность. Когда игроки возвращаются после игр сборной, всегда сложно сосредоточиться, но мы хорошо поработали, чтобы сохранить правильный настрой с самого начала. Роналду — великий профессионал, и он подаёт пример для всех вокруг себя как в матчах, так и на тренировках. Единственный совет, который я могу ему дать, — продолжать в том же духе», — приводит слова Пирло Football Italia со ссылкой на DAZN.
«Ювентус» набрал в восьми турах 16 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» (10) — на 11-м месте. Лидером нынешнего розыгрыша является «Милан», который в семи турах набрал 17 очков.
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