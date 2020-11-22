«Барселона» выдала худший старт в чемпионате Испании за 29 лет

Состоялся матч 10-го тура испанской Примеры «Атлетико» — «Барселона». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Таким образом, «Барселона» набрала 11 очков после 8 матчей в чемпионате Испании, что является худшим стартом команды за последние 29 лет, сообщает Goal. В последний раз такой неудачный старт команды был в сезоне-1991/92. При этом, несмотря на неудачный старт «Барселона» в том сезоне смогла стать чемпионом Испании, обогнав на одно очко «Реал».
«Атлетико» набрал в восьми турах чемпионата Испании 20 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» (11) — на десятом месте. Лидером розыгрыша является «Реал Сосьедад» (20). В тройку лидеров входит «Вильярреал» (19).
- 22 ноября 2020
-
06:35
-
06:18
-
06:03
-
05:55
-
04:42
-
04:03
-
01:49
-
01:30
-
00:56
-
00:53
-
00:40
-
00:34
-
00:27
-
00:15
-
00:06
-
00:01
- 21 ноября 2020
-
23:50
-
23:48
-
23:47
-
23:30
-
23:10
-
23:08
-
23:06
-
23:03
-
22:53
-
22:50
-
22:37
-
22:33
-
22:22
-
22:15
-
22:07
-
22:07
-
22:05
-
21:57
-
21:57