«Барселона» выдала худший старт в чемпионате Испании за 29 лет

Состоялся матч 10-го тура испанской Примеры «Атлетико» — «Барселона». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Таким образом, «Барселона» набрала 11 очков после 8 матчей в чемпионате Испании, что является худшим стартом команды за последние 29 лет, сообщает Goal. В последний раз такой неудачный старт команды был в сезоне-1991/92. При этом, несмотря на неудачный старт «Барселона» в том сезоне смогла стать чемпионом Испании, обогнав на одно очко «Реал».

«Атлетико» набрал в восьми турах чемпионата Испании 20 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» (11) — на десятом месте. Лидером розыгрыша является «Реал Сосьедад» (20). В тройку лидеров входит «Вильярреал» (19).