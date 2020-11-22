«Вы меня подставили». Холанд пошутил над Фавром после покера в матче с «Гертой»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд рассказал о разговоре с главным тренером команды Люсьеном Фавром после победы в матче с «Гертой» (5:2) в 8-м туре чемпионате Германии. В этой встрече Холанд забил 4 гола и был заменён на 85-й минуте.
«Честно говоря, после игры Фавр спросил меня, сколько я забил. Он спросил меня: «Ты забил три?» Я сказал: «Нет, четыре. Всего четыре, потому что вы меня подставили». Так что я немного злюсь на него прямо сейчас, но так оно и есть», — пошутил Холанд, слова которого приводит Goal со ссылкой на ESPN.
«Боруссия» набрала в 8 матчах 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Герта» (7) располагается на 13-м месте.
Напомним, Эрлинг Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского «РБ Зальцбург» за € 20 млн.
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