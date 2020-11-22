Уткин: изучайте опыт «Барселоны», в ближайшие пару лет он пригодится для жизни в России

Популярный блогер Василий Уткин прокомментировал последние результаты «Барселоны», которая набрала в 8 турах чемпионата Испании 11 очков и находится на 10-м месте в турнирной таблице.

«С «Барселоной» всё просто. На неё не нужно сейчас смотреть. Это год терпения. Суперклуб не живёт без суперзадач. А суперзадачи не решаются без абсолютной уверенности в себе. Откуда ей взяться? Президента нет. Он ушёл в отставку, заведя в тупик все реальные проблемы. Изучайте опыт «Барселоны», в ближайшие пару лет он пригодится для жизни в России.

Есть Месси. Вы ведь знаете, что он лучший игрок в истории? Знаете, я никогда не хотел выбирать между ним и Роналду, потому что они выступают в разных амплуа. Роналду — супермен. Он атлет, гений мотивации, он идеальный кинжал на острие команды, которая знает ножевой бой. Он всегда готов быть собой, он же кинжал. Валирийская сталь. А Месси — гений. Он не орудие. Он теряет силу, если ему грустно. У гения нет понятия о долге, потому что он: а) никому не должен; б) он вообще не обязательно имеет понятие, какая сила и почему сквозь его тело творит. Гений — это не напряг сил, не мышцы, не статистика, гений — это вдохновение. «Барселона» сохранила контракт Месси, тело Месси, тренировки Месси, ноги Месси, но она, как и сам Лео, утратила гений Месси, потому что гению нужна свобода. Лео обретёт его снова.

А «Барса» должна обрести задачи. Это случится (возможно) лишь при новой власти. Жоан Лапорта готовится выиграть выборы. Они состоятся, он, наверное, выиграет, но вообще, мой любимый през «Барсы» — Сандро Роселль. Он так стремился сделать команду-мечту, что в результате сел за свои мечты в тюрьму. Так сильно хотел. Этот год «Барса» может только пережить. Я уже помню пару таких сезонов у неё. У «Реала» таких было больше. Штуки четыре. «Барселона» — команда-женщина. Ей важно нравиться. Побеждать, но при этом не нравиться — её не устроит.

Вылетел Фати, Пике запутался между бизнесом и игрой, Бускетс не то чтоб стар, но его таланты, талант управления ритмом и пространством костлявого нескладёхи, не востребован командой, чья атака утратила даже стремление к совершенству, не говоря о самом совершенстве, а Бускетс не бульдог за вами контратаки собирать.

Наступил сезон, который вы не станете вспоминать. И не надо. И так тоже иногда заканчиваются великие эпохи. Издевательством и ухмылочкой. Ну так в жизни всегда есть место стыду и позору. Просто жизнь на этом не заканчивается. А «Барса» бессмертна», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

В 10-м туре испанской Примеры «Барселона» проиграла «Атлетико» со счётом 0:1. 11 очков в 8 матчах чемпионата Испании — это худший старт каталонской команды за последние 29 лет.