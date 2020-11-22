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Жиру может продолжить карьеру в клубе Бекхэма

Жиру может продолжить карьеру в клубе Бекхэма
Футбол / Англия 0

Нападающий «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру может продолжить карьеру в MLS, сообщает Mirror.

По информации источника, в услугах 34-летнего французского футболиста заинтересован «Интер Майами», совладельцем которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. Жиру недоволен количеством игрового времени в «Челси» в преддверии чемпионата Европы. Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил надежду, что к январю у форварда появится больше игрового времени.

Жиру перешёл в лондонский «Челси» в январе 2018 года из лондонского «Арсенала». Сумма трансфера футболиста составила € 17 млн. Действующее соглашение французского футболиста с английским клубом рассчитано до лета 2021 года.

Дешам: надеюсь, к январю у Жиру будет больше игрового времени
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