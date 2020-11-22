Диего Симеоне впервые победил «Барселону» в испанской Примере

В субботу, 21 ноября, состоялся матч 10-го тура испанской Примеры «Атлетико» — «Барселона». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Для главного тренера «матрасников» Диего Симеоне это первая победа над каталонцами в чемпионате Испании. В предыдущих 17 матчах его подопечные 11 раз потерпели поражение и 6 раз сыграли вничью.
Единственный гол в этой встрече был забит в компенсированное к первому тайму время. После длинной передачи из глубины поля Марк-Андре тер Штеген неосмотрительно вышел из своей штрафной и пропустил мяч мимо себя, после чего Янник Карраско точно пробил по пустым воротам с 30 метров.
«Атлетико» набрал в восьми турах чемпионата Испании 20 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» (11) — на десятом месте. Лидером розыгрыша является «Реал Сосьедад» (20). В тройку лидеров входит «Вильярреал» (19). Действующим чемпионом является мадридский «Реал».
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